Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu

AA 25 Mayıs 2021 Salı 07:08 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 07:09

Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının ülke içi tedarik ve dağıtımını sağlayacak temsilcisi Janssen Pharmaceutical, aşının yerel kullanımı için Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, başvuru sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması gerektiğini, aşı seçeneklerinin artmasının "arzu edilir" bir durum olduğunu belirtti.

Firma, ülke içinde 20-55 ile 65 ve üstü yaş aralığından 250 sağlıklı kişiye uygulanan ilk doz aşılardan alınan faz 1 sonuçlarında güvenlik riskine rastlanmadığını açıkladı.

Onaylanması halinde Kovid-19 aşılarını en erken 2022'de teslim edebileceğini bildiren Johnson & Johnson ile hükümet arasında henüz tedarik anlaşması imza edilmedi.

Sağlık Bakanlığı Pfizer aşısına şubat ayında, Moderna ile AstraZeneca aşılarına ise geçen hafta içinde yerel kullanım onayını vermişti.

Kyodo ajansı, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılardan Pfizer'ın yüzde 95, Moderna'nın yüzde 94, AstraZeneca'nın yüzde 70 etkisinin olduğunu bildirdi.

Hükümetin Pfizer'dan 194 milyon, AstraZeneca'dan 120 milyon, Moderna'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik anlaşmaları bulunuyor.