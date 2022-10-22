Johnson koltuğuna dönmek için harekete geçti

İngiltere'de Lizz Truss'ın 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışı başlıyor. İngiliz medyasına göre Truss istifa ettiğinde yurt dışında olan eski Başbakan Boris Johnson, yeniden başbakanlık koltuğuna oturabilmek için Dominik Cumhuriyetindeki tatilini yarıda bırakarak ülkeye dönme kararı aldı. Johnson ve ailesini taşıyan uçak, 10 saatlik uçuşun Londra'daki Gatwick Havalimanına iniş yaparken, Johnson aday olup olmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Johnson'a yakın isimlerden Ticaret Bakanı James Duddridge ise Johnson'ın kendisine "hazır olduğunu" söylediğini açıkladı.

EN GÜÇLÜ ADAY ESKİ MALİYE BAKANI SUNAK

Yeni parti lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirlemek için seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Başbakanlığa aday isimlerin 24 Ekim Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor. İngiltere medyasına göre şu anda en güçlü aday olarak Rishi Sunak öne çıkıyor. Henüz resmi olarak adaylığını açıklamayan Sunak'ın aday olabilmek için gereken 100 milletvekilinin desteğini aldığı belirtiliyor. Önceki Başbakan Boris Johnson'ı 46, adaylığını açıklayan tek isim olan Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt'ı ise 21 milletvekilinin desteklediği ifade ediliyor.

KİM HANGİ İSMİ DESTEKLİYOR?

Eski İçişleri Bakanı Priti Patel daha önce birlikte çalıştığı Boris Johnson'a desteğini açıkladı. Yine Johnson ile birlikte çalışan eski Brexit Bakanı David Frost ise Rishi Sunak'ı desteklerken, "geçtiğimiz yılın kaosunu ve karmaşasını tekrarlama riskini almanın doğru olmadığını" ifade etti. Eski Sağlık Bakanı Matt Hancock, Boris Johnson ve Rishi Sunak'ın ulusal çıkarlar için birlikte çalışması gerektiğini belirtirken, Johnson'a ülkeyi yönetmesi için rakibini destekleme çağrısında bulundu. Johnson döneminde Sağlık Bakanı olan Hancock, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık döneminde "istikrarlı liderlik" için iş birliğinin gerekli olduğunu söyledi.

TRUSS, 20 EKİM'DE İSTİFA ETMİŞTİ

İngiltere'de istifa baskılarına direnemeyen Başbakan Liz Truss göreve geldikten 45 gün sonra, 20 Ekim'de istifa etmişti. 5 Eylül'de göreve gelen Truss, böylece en kısa süren başbakanlık yapan lider olarak ülke tarihine geçti.