Johnson'dan Brexit geçiş dönemi değerlendirmesi: 15 Ekim'e kadar anlaşılmazsa serbest ticaret anlaşması da olmaz

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:44

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit geçiş dönemine ilişkin değerlendirmede bulunduğu yazılı açıklamasında, AB ve Avustralya arasındaki ticari anlaşmaya benzer bir düzenleme yapabileceklerini, sınırların ve limanların da buna göre hazırlandığını kaydetti.

Johnson, yasaların, kuralların ve balıkçılık alanlarının tam kontrolünü ellerinde tutacaklarını, dünyadaki her ülke ile serbest ticaret anlaşması yapabilme özgürlüğüne sahip olacaklarını ve ülkesinin bunun sonucunda güçlü bir şekilde zenginleşeceğini belirtti.

Avrupalı ortaklarıyla görüşmeye her zaman hazır olduklarının altını çizen Johnson, "Eğer AB isterse uçuşlar, kamyonların ulaşımı, bilimsel iş birlikleri gibi bazı pratik konularda makul düzenlemelerin yapılmasını sağlayabiliriz. Kapılarımız hiçbir zaman kapalı olmayacak. Dostlar ve ortaklar olarak ticaret yapmaya devam edeceğiz. Fakat bir serbest ticaret anlaşması olmadan." ifadelerini kullandı.

Johnson, şunları kaydetti:

"AB ile hala anlaşma sağlanabilir. Eylül ayında sıkı bir şekilde çalışarak bunu yapmaya çalışacağız. Bu, AB'nin daha önce Kanada ve diğerleri ile imzaladığı standart serbest ticaret anlaşması konusundaki makul teklifimize dayanıyor. Ancak bağımsız bir ülke olmanın temelleri noktasında asla taviz vermeyeceğiz. Gecikmiş olsa bile, eğer AB mevcut pozisyonunu yeniden düşünerek bunu kabul ederse bundan memnuniyet duyarım."

AB ile müzakerelerin son aşamasına geldiklerini hatırlatan Johnson, şöyle devam etti:

"AB zaman çizelgesi konusunda çok net oldu. Ben de öyle. Avrupalı dostlarımızla, eğer yıl sonunda yürürlüğe konulacaksa, AB Konseyince belirlenen 15 Ekim'e kadar bir anlaşma olması gerekiyor. Eğer anlaşamazsak, aramızda bir serbest ticaret anlaşması olacağını da sanmıyorum. Her iki tarafın bunu kabul etmesi ve bu doğrultuda ilerlemesi lazım."

BREXİT SONRASI İLİŞKİLER

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlikle ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

Ayrılık anlaşması uyarınca tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekse de görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilemedi.

İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.

Anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre düzenlenecek.

Başbakan Johnson'ın "Avustralya şartları" diye nitelediği durum, büyük oranda anlaşmasız ayrılığı ifade ediyor. Avustralya'nın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması bulunmuyor ve iki taraf arasındaki ticaretin büyük bir kısmı, bazı ürünler hariç, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılıyor.