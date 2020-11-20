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Dünya

Johnson&Johnson'a asbestli pudra tazminatı

Amerikan kozmetik ve bakım ürünleri markası Johnson & Johnson asbestli pudraları nedeniyle 120 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi.

AA20 Kasım 2020 Cuma 22:43 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 22:43
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Manhattan'daki bulunan mahkemenin hakimi Gerald Lebovits, mayıs ayında jüri tarafından dava sahibi 67 yaşındaki Donna Olson ve eşine ödenmesi uygun bulunan 325 milyon dolar tazminatı çok bularak 120 milyon dolara indirilmesini ya da davanın yeniden görülmesini istedi.

Davacı tarafın teklifi kabul etmesi üzerine karar onaylanırken, Johnson & Johnson’dan yapılan açıklamada, davada “önemli yasal ve kanıt nitelikli hatalar” olduğu savunularak karar için temyize gidileceği kaydedildi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde merkezi bulunan firma uzun yıllardır bebek pudralarının akciğer zarı ve rahim kanseri ile diğer hastalıklara yol açan asbest içerdiğine dair binlerce davayla karşı karşıya bulunuyor.

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