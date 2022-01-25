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Dünya

Juan Ponce de Len'un heykeli yıkıldı

Porto Riko'da bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk Valisi Juan Ponce de Len'un heykeli bir grup tarafından yıkıldı.

IHA25 Ocak 2022 Salı 10:59 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 10:59
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Porto Riko'da bulunan İspanyol sömürge dönemi generali Juan Ponce de Len'un heykeli, İspanyol Kralı 6'ncı Felipe'nin ziyareti öncesinde yıkıldı. Başkent San Juan'ın meydanında bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk valisi olan Len'un heykelinin, Kral VI. Felipe'nin Porto Riko ziyaretine karşı çıkan bir grup tarafından yıkıldığı açıklandı. San Juan Belediye Başkanı Miguel Romero, olayı eleştirerek, "Tahammül etmeyeceğimiz şey Vandalizm. 500 yıl önceki İspanyollar şimdikilerle aynı değiller" dedi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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