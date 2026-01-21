KAAN gücünü J-10C savaş uçağı ile birleştirecek: Türkiye, Çin'in deneyimini ele geçirebilir

Türkiye'nin son yıllarda hava araçlarına büyük yatırım yaptığının altını çizen Yunan basını, Ankara'nın bu kapsamda 4 büyük hedefinin olduğunu dile getirdi.

Yunan Hava Kuvvetlerinin, modernize edilmiş F-16 Viper ve Rafale filosuna sahip olacağı dile getirilen haberde, Türkiye'nin ise KIZILELMA, KAAN, Eurofighter ve gelişmiş insansız hava araçları ile ordusunu modernize etmeye çalıştığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin F-35, Eurofighter, KIZILELMA ve KAAN ile Hava Kuvvetlerinin gücünü artırmayı, Pakistan üzerinden ise havacılık deneyimini güçlendirme çabası içinde olduğu ifade edildi.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI VE F-35'E GERİ DÖNÜŞ KORKUSU

Türkiye'nin İngiltere ile Eurofighter jetlerinin satışı konusunda anlaşma imzaladığı dile getirilen haberde, ayrıca Katar ve Umman'dan da bu jetlerin temin edilmesinin yakın olduğu belirtildi. Ankara'nın Washington ile F-35 savaş uçakları anlaşmasını olumlu yönde sonlandırmak istediği aktarılan haberde, Türkiye'nin F-35 programına dönüşün Atina için büyük riskler barındıracağı ifade edildi.

Söz konusu anlaşmanın gerçeklemesi halinde Türkiye'nin yakın gelecekte ABD'den ilk olarak 5 adet F-35 teslim alacağı, bu jetleri uçuracak pilotların ise daha önce ABD'de eğitim aldıkları göz önüne alındığında, jetlerin kısa bir süre içinde hava kuvvetlerine operasyonel olarak entegre edilebileceği vurgulandı.

KIZILELMA, ATİNA İÇİN HER ZAMAN BİR ENDİŞE KAYNAĞI

BAYKAR geçtiğimiz günlerde Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının yeni bir performans test uçuşunu başarıyla tamamladığını ve Mach 0.8 seyir hızına ulaştığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeyi ele alan Yunan basını, insanlı savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir performans parametreleriyle çalışmak üzere tasarlanan KIZILELMA'nın, Ankara'nın havacılık operasyonlarının geleceğini yeniden tanımlama çabalarının ön saflarında yer aldığını bildirdi. KIZILELMA'nın envantere girmesi ile Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 ve KAAN ile yıkıcı bir güce sahip olabileceği belirtildi.

İNSANLI SAVAŞ UÇAKLARININ İHA'LAR VE DRONLARLA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ

Yunan basını için bir diğer endişe kaynağı ise insanlı savaş uçaklarının insansız savaş uçakları (İHA) ve dronlarla birlikte çalışabilirliği oldu. Türk savunma sanayi şirketlerinin bu konunun üzerinde çok çalıştığı ve başarı gösterdiği ifade edilen haberde, bu sayede savaş uçaklarının (F-16, Eurofighter, KAAN ve ABD ile anlaşma sağlanırsa F-35) KIZILELMA insansız savaş uçakları ve diğer dronlarla aynı yer ve zamanda grup halinde işbirliği yapabileceği aktarıldı.

Böyle bir gelişmenin, Türkiye için çok önemli bir hava gücü çarpanı oluşturacağı ve Ege ile Güneydoğu Akdeniz'de Yunanistan'ın hava araçlarına büyük zorluklar çıkaracağının altı çizildi.

PAKİSTAN VE TÜRKİYE YAKINLAŞMASI GÜNDEMLERİNDE

Haberde son olarak Türkiye'nin Pakistan ile gelişen işbirliği üzerinden Çin'in savaş uçakları konusunda deneyimini kopyalayabileceği dile getirildi. Türk savunma sanayisinin yeteneklerini geliştirdiği ifade edilen haberde, Pakistan-Çin havacılık işbirliğinin devam ettiği, Ankara-İslamabad ilişkilerinin ise 'kardeşçe' olduğunu altı çizildi.

Türkiye'nin KAAN'a sahip olduğu, Pakistan'ın ise gelişmiş J-10C jetleri ve daha eski J-7 (F-7PG/PGP) savaş uçaklarına sahip olduğu, bu yakınlaşmanın savaş uçakları deneyiminin harmanlanmasına neden olabileceği ifade edildi.