Suudilerin karar verme sürecinde olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin 2026 yılında bir dönüm noktasına ulaşacağı dile getirildi. Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığının, yaklaşık 20 uçağın satışı anlamına gelebileceği, yani "küçük bir filo" oluşturabileceği vurgulandı.

Modeller ve fizibilite çalışmalarının belirli sayılar gerektirdiği ifade edilen haberde, eğer Suudi Arabistan'da bir şey inşa edilmek isteniyorsa (örneğin bir son montaj hattı) bu fizibilite çalışmasının en az 50 uçak olması gerektiği vurgulandı. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücünün ve Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayi becerisinin bu beklentiyi karşılayabilecek güçte olduğu dile getirildi.

Türkiye'nin konuya ilişkin Riyad ile tüm fizibilite çalışmaları da dahil olmak üzere hemen hemen her şeyi görüştüğü ifade edildi. Suudi Arabistan Krallığı'nın 2030 Vizyonu, yüzde 50'lik bir oranı zorunlu kılıyor. 2030 yılına kadar Krallık'ta savunma sanayi üretimini artırmak, yabancı şirketlerin sistem ve alt sistem üretimini Krallık'ta yerelleştirme önerilerinin ardındaki itici güçtür.

ABD'DEN 'HAZIRIZ' MESAJI

Bu büyük hedef için yaklaşık beş yılın olduğu aktarılan haberde, Riyad'ın savaş uçağı filosunu nasıl modernize etmeyi planladığı konusunda çeşitli seçeneklerin masada olduğu vurgulandı. Suudi Arabistan, eski C/D varyantları ve bazı yeni SA modellerinin bir karışımından oluşan çok sayıda Boeing yapımı F-15 savaş uçağı kullanıyor ve bu hafta Boeing yöneticileri, bu uçakların herhangi bir karışımını en gelişmiş EX versiyonunun yeteneklerine eşdeğer hale getirmek için hazır olduklarını söylediler.

Krallık ayrıca düzinelerce Eurofighter Typhoon sava uçağı da kullanıyor, ancak ek uçaklar hakkındaki görüşmeler yıllardır tıkanmış durumda. Kasım ayında Beyaz Saray, Riyad'ın açıklanmayan sayıda beşinci nesil F-35 savaş uçağı satın almasına onay verdiğini açıkladığında gerçek bir potansiyel değişim yaşandı.