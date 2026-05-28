İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2026 Perşembe / 12 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9064
  • EURO
    53,4862
  • ALTIN
    6641.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KAAN ve KIZILELMA'da kullanılacak! Artık ABD'ye ihtiyaç kalmadı: Türkiye seri üretime başlıyor
Dünya

KAAN ve KIZILELMA'da kullanılacak! Artık ABD'ye ihtiyaç kalmadı: Türkiye seri üretime başlıyor

Türkiye'nin milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın son testleri İsrail'de anında karşılık buldu. Füzelerin en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını ifade eden İsrail basını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin artık ABD üretimi AMRAAM ve AIM-9 Sidewinder füzelerine ihtiyaç duymayacağını belirtti. Haberde ayrıca, yeni füzelerin F-16 savaş uçaklarına entegre edilmesinin İsrail'e karşı Türkiye'ye havada büyük bir avantaj sağlayacağı dile getirilirken, füzelerin ilerleyen süreçte KAAN ve KIZILELMA'da da aktif olarak kullanılacağının altı çizildi.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
KAAN ve KIZILELMA'da kullanılacak! Artık ABD'ye ihtiyaç kalmadı: Türkiye seri üretime başlıyor
ABONE OL

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testleri tam isabetle tamamlandı.

"TÜRKİYE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, testi manşetinden duyururken, Türk savunma sanayisinin, teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir kilometre taşına ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin, yerli üretim yeni hava-hava füze çifti GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın savaş başlıkları da dahil olmak üzere canlı atış testini başarıyla gerçekleştirdiğini ve böylece füzelerin, seri üretime hazır hale geldiği aktarıldı.

AMERİKAN FÜZELERİNİN YERİNİ ALACAK

Maariv'in haberinde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve görüş ötesi aktif radar arayıcı başlıklı hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'ın ABD üretimi AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacağı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN'ın ise yine ABD üretimi AIM-9 Sidewinder'in yerini alacağı dile getirildi.

Testlerin tamamlanmasının ardından, gelişmiş silah sistemlerinin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-16 uçaklarına entegre edilmesinin beklendiğini ifade eden gazete, gelecekte bu füzelerin, başta KAAN savaş uçağı ve KIZILELMA insansız savaş uçağı olmak üzere, Türkiye'nin yeni hava platformlarının silahlanmasının ayrılmaz bir parçası olacağını bildirdi.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Testin, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gösterdiği ifade edilen haberde ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyaç duymadan kendi sistemlerini geliştirebildiği aktarıldı.

Haberde son olarak, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin F-16, KAAN ve KIZILELMA gibi gelişmiş hava araçlarında kullanılarak Türkiye'ye İsrail'e karşı önemli bir avantaj sağlayacağının altı çizildi.

ÖNERİLEN VİDEO

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.