KAAN ve KIZILELMA'da kullanılacak! Artık ABD'ye ihtiyaç kalmadı: Türkiye seri üretime başlıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testleri tam isabetle tamamlandı.

"TÜRKİYE SERİ ÜRETİME GEÇİYOR"

İsrail merkezli Maariv gazetesi, testi manşetinden duyururken, Türk savunma sanayisinin, teknolojik bağımsızlık yolunda önemli bir kilometre taşına ulaştığı ifade edildi.

Türkiye'nin, yerli üretim yeni hava-hava füze çifti GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın savaş başlıkları da dahil olmak üzere canlı atış testini başarıyla gerçekleştirdiğini ve böylece füzelerin, seri üretime hazır hale geldiği aktarıldı.

AMERİKAN FÜZELERİNİN YERİNİ ALACAK

Maariv'in haberinde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve görüş ötesi aktif radar arayıcı başlıklı hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'ın ABD üretimi AIM-120 AMRAAM füzesinin yerini alacağı, yüksek manevra kabiliyetine sahip, gelişmiş karşı-karşı tedbirleri ile donatılmış Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN'ın ise yine ABD üretimi AIM-9 Sidewinder'in yerini alacağı dile getirildi.

Testlerin tamamlanmasının ardından, gelişmiş silah sistemlerinin kısa süre içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-16 uçaklarına entegre edilmesinin beklendiğini ifade eden gazete, gelecekte bu füzelerin, başta KAAN savaş uçağı ve KIZILELMA insansız savaş uçağı olmak üzere, Türkiye'nin yeni hava platformlarının silahlanmasının ayrılmaz bir parçası olacağını bildirdi.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Testin, Türk savunma sanayisinin geldiği son noktayı gösterdiği ifade edilen haberde ayrıca, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyaç duymadan kendi sistemlerini geliştirebildiği aktarıldı.

Haberde son olarak, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzelerinin F-16, KAAN ve KIZILELMA gibi gelişmiş hava araçlarında kullanılarak Türkiye'ye İsrail'e karşı önemli bir avantaj sağlayacağının altı çizildi.