48 adet KAAN savaş jeti almak için Türkiye ile sözleşme imzalayan Endonezya'nın Hava Kuvvetleri için üretilen ilk Rafale savaş uçağının bu ay Fransa'da test uçuşunu tamamladığı aktarıldı.

Yabancı basında yer alan habere göre, hafta sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, Endonezya'nın ilk Rafale uçağının Fransa'da uçtuğunu gösteriyor. Fotoğraflar, Endonezya'nın ulusal renklerine sahip iki kişilik bir uçağın Eylül ortasında Dassault'un Bordeaux Mérignac tesisinden havalandığını gösteriyor.

42 ADET RAFALE SAVAŞ UÇAĞI ALIMI YAPILACAK

Rafale, Fransız şirketi Dassault tarafından üretilen, ikiz M88 turbofanlar, aktif elektronik taramalı dizi radarı ve SPECTRA elektronik harp paketiyle donatılmış çok rollü bir savaş uçağı. Meteor ve MICA hava-hava füzelerinden AASM hassas güdümlü bombalara ve deniz saldırı seçeneklerine kadar geniş bir silah yelpazesi taşıyor. Haberde, "Endonezya'nın paketi toplam 42 uçaktan oluşuyor ve teslimatlar bir ritim bulduğunda Hava Kuvvetleri'nin ön cephe hızlı jet filosunu yeniden şekillendirmeye yetecek" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu Rafale jetinin, en yeni F4 standardına göre üretilmiş iki kişilik olduğu, RBE2 AESA radarı, OSF kızılötesi arama ve izleme sistemi ve uçağın modüler işlem çekirdeği, karmaşık bir temas listesi sunmak yerine izleri birleştirmek üzere tasarlandığı ifade edildi. Pilot ve arka koltuktaki yolcu daha net bir görüntü görür ve daha hızlı hareket edebilir. SPECTRA, radar uyarısı, elektronik destek ve karşı önlemleri bir araya getirerek mürettebatın bir tehdidi tespit etmesini, bundan kaçınmasını veya uzun bir kokpit koreografisi olmadan bastırmasını sağlar. Teknoloji basit olmasa bile amaç oldukça basittir: iş yükünü azaltırken, bir çift jetin tek bir sortide üstesinden gelebileceği görev yelpazesini genişletmek.

Rafale'nin kompakt Safran M88 motorları sıcak ve nemli operasyonlara yardımcı oluyor ve binlerce kilometrelik deniz alanına yayılmış bir ülke için önemli olan yakıt tüketimini azaltıyor. On bir sabit nokta ve esnek yakıt seçenekleri, planlamacılara görüş menzili dışındaki ve görüş menzili içindeki füzeleri güdümlü bombalarla karıştırma olanağı sağlarken, bir hedefleme kapsülü ve harici tanklar da bulunduruyor. Bu, bir filonun Meteor ve MICA ile uçakları hızlı tepki alarmında tutmasını ve ardından aynı jetleri hafta içinde filonun yarısını yeniden yapılandırmadan yüzey saldırısı görevi için çevirmesini sağlayan türden bir donanım. İki kişilik kokpit, Endonezya'ya faydalı bir eğitim platformu ve operasyonlarda, uzun deniz devriyelerinde sensörleri ve daha geniş hava görünümünü yönetecek ikinci bir mürettebat üyesi sağlıyor.

İLK TESLİMATLAR 2026'DA YAPILACAK

Cakarta'nın ilk uçak gövdeleri, aşamalı sözleşmelerin ardından 42 uçaklık bir tedarik süreci kapsamında üretiliyor. Hava Kuvvetleri, tip dönüşümü ve bakım eğitimi için ilk pilot ve teknisyen kadrosunu Fransa'ya gönderdi. İlk teslimatların 2026'da başlaması bekleniyor. 12. Hava Filosu işaretleriyle görülen uçak, Roesmin Nurjadin Hava Üssü çevresindeki birim dönüşümleri için çalışma planıyla örtüşüyor. Rafale yerleştikçe, şu anda F-16'lar, Su-27 ve Su-30 Flanker'lar ve Hawk 200'ler arasında paylaşılan rolleri kademeli olarak üstlenecek. Endonezya için getirisi daha az tip, daha iyi kullanılabilirlik ve yedek parçalara ve küçük filolara karşı yıpratma savaşı vermeyen bir bakım sistemi olacak.

Rafale, günlük operasyonlarda Endonezya'ya su üzerinde, hava koşullarında ve tartışmalı bir elektromanyetik spektrumda gerçek bir erişim sağlıyor. Uzun menzilli atışlar için Meteor ve birleşme için MICA ile bir çift Rafale, yoğun hava koridorları ve Malakka Boğazı'na yaklaşımlar üzerinde katmanlı bir savunma pozisyonu oluşturabilir. Aynı sensörler ve silahlar, deniz müdahalesine de kusursuz bir şekilde uyarlanabilir. AESA hava ve yüzey modlarında çalışabilir, hedefleme kapsülü tanımlamaya yardımcı olur ve AASM, karada veya kıyı bölgelerinde sabit veya taşınabilir hedeflere karşı hassas bir seçenek sunar. SPECTRA, bölgedeki ağ bağlantılı radarların ve mobil fırlatıcıların yaygınlaşmasıyla artık uzak bir sorun olmayan modern yüzeyden havaya tehditlerden kaynaklanan riski azaltarak tüm süreci güvence altına alır.

Endonezya, Güney Çin Denizi kıyısında yer almakta ve küresel ticaretin önemli bir bölümünü taşıyan deniz yollarını denetlemektedir. Hava egemenliği misyonları, yabancı askeri trafiği ve giderek artan gri bölge taktikleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Modern, ağ bağlantılı çok amaçlı bir savaş uçağı, Jakarta'ya Natuna bölgesi çevresinde varlık sinyali göndermesi veya yoğun bir gökyüzü parçasında deniz devriye uçağına eşlik etmesi gerektiğinde daha güvenilir seçenekler sunmaktadır. Bu satın alma, tedarikçileri çeşitlendirme ve endüstriyel bağları tek bir blokun ötesine taşıma gibi daha geniş bir ulusal politikaya da uymaktadır. Fransa, yalnızca savaş uçağını değil, aynı zamanda denizaltı iş birliği ve uzun menzilli radar projelerini de masaya getirerek bu açıdan faydalı bir ortaktır. Bölgesel hava kuvvetleri hızla modernleşiyor ve Endonezya, hava kuvvetlerinin geride kalmamasını sağlıyor.

KAAN İLE BİRLİKTE UÇACAKLAR

Endonezya'da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında, Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

Cakarta'da gerçekleştirilen imza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Anlaşma KAAN'ın teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Anlaşma, Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan, anlaşmayla birlikte KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.