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Dünya

Kabe bu yıl da zemzem ve gül suyuyla yıkandı

Kabe'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da gül ve zemzem suyuyla yıkama işlemi gerçekleşti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:11 - Güncelleme:
Kabe bu yıl da zemzem ve gül suyuyla yıkandı
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, "Mekke-i Mükerreme Emiri'nin Yardımcısı Prens Bedir bin Sultan bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud adına Kabe'yi yıkamaktan onur duyduğunu" ifade etti.

Kabe'nin içerisinin gül ve zemzem suyuyla temizlenmesi merasiminde Prens Bedir'in yanı sıra Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeys'i de hazır bulundu.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyon kanalı ise sosyal medya hesabında, Kabe'nin yıkanma merasimine ilişkin görüntüleri yayımladı.

Haberde, gümüş kaplarda hazırlanan zemzem suyuna, Taif gülü, gül yağı, Mescid-i Haram'a has ud yağı ve misk karıştırıldığı belirtildi.

Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in hicretin 8. yılında Mekke'nin fethinde Kabe'yi yıkadığını, bu geleneğin o günden bu yana devam ettirildiğini belirtti.

Kabe'yi yıkama merasiminin Peygamber Efendimiz'in sünnetine tabi olunması çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce yılda 3 defa gerçekleştirilen Kabe'yi yıkama merasiminin artık yılda bir kere yapıldığı aktarıldı.

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