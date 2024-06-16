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Dünya

Kabe İmamı, bayram hutbesinde ''Filistin ve Mescid-i Aksa'' için dua etti

Kabe-i Şerif İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Kurban Bayramı hutbesinde Filistin'e destek ve Mescid-i Aksa'nın kurtarılması için dua etti.

AA16 Haziran 2024 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Kabe İmamı, bayram hutbesinde ''Filistin ve Mescid-i Aksa'' için dua etti
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Sudeys, bayram hutbesinde "Allahım, Mescid-i Aksa'yı saldırganların saldırılarından ve işgalci Siyonistlerin zulmünden koru. Allahım Aksa'yı kıyamet gününe kadar aziz kıl. Allahım Filistin'deki kardeşlerimize zafer nasip et." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'e düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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