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Dünya

Kabe İmamı cuma hutbesinde Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti

Mekke'deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat, cuma hutbesinde Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Kabe İmamı cuma hutbesinde Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti
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Mekke'deki Harem-i Şerif İmamı Şeyh Usame Hayyat, cuma hutbesinde Filistinliler ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Suudi Arabistan resmi televizyonunda yayınlanan görüntülerde, cuma hutbesinde dua eden Kabe İmamı Şeyh Usame Hayyat, "Allahım Filistin'deki kardeşlerimize zafer ver, Mescid-i Aksa'yı kurtar" ifadelerini kullandı.

Hutbede duygusal anlar yaşayan Usame Hayyat, Allah'tan Filistinlilere, "katından yardımcı ve destekçi göndermesi" şeklindeki duası sırasında zaman zaman sesinin kesildiği duyuldu.

Kabe İmam'ın hutbesi, sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.

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