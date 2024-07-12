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Dünya

Kabe İmamı Gazzeliler için dua etti: Allahım, Filistinli kardeşlerimizin şehitlerini kabul eyle

Cuma hutbesinde İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için dua eden Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd, 'Allahım, Filistin'deki kardeşlerimizi koru, yaralarını sar, esir tutulanları özgürlüklerine kavuştur' dedi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Kabe İmamı Gazzeliler için dua etti: Allahım, Filistinli kardeşlerimizin şehitlerini kabul eyle
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Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre Kabe İmamı Şeyh Humeyd, cuma hutbesinde 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekti.

"ŞEHİTLERİNİ KABUL EYLE"

Kabe İmamı Şeyh Humeyd, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinliler için "Allahım, Filistin'deki kardeşlerimizi koru, yaralarını sar, esir tutulanları özgürlüklerine kavuştur. Allahım, Filistinli kardeşlerimizin hastalarına şifa ver, ölülerine rahmet eyle ve şehitlerini kabul eyle" şeklinde dua etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı günden bu yana baskın ve kısıtlamalar dayattığı Mescid-i Aksa için de dua eden Şeyh Humeyd, "Allahım, Mescid-i Aksa'yı gaspçı işgalcilerden kurtararak özgürlüğüne kavuştur, derecesini yükselt, temelini güçlendir." dedi.

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