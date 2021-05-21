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Dünya

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! İşte o anlar...

Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya cuma hutbesi esnasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

DHA21 Mayıs 2021 Cuma 22:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 22:18
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Suudi Arabistan'da binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da Cuma namazı kıldı. Cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan hutbe okuyan Kabe İmamlarından Şeyh Bandar Balila'ya saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kimliği açıklanmayan saldırganın elinde bıçakla hutbeye girmeye çalıştığı görülüyor. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haremeyn İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bıçaklı bir kişi, Şeyh Bandar Balila'ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan kamu güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak, gözaltına almıştır" ifadelerine yer verildi.

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