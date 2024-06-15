Kabe İmamı el-Muaykıli'den Müslümanlara 'Filistin' için dua çağrısı

Suudi Arabistan'ın resmi El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre Kabe İmamı Muaykıli, haccın en önemli rükünlerinden olan Arafat'taki Nemre Camisi'nde hutbe verdi.

Muaykıli, "Düşmanları tarafından zulme uğrayan, kanı dökülen, ülkeleri tarumar edilen, yiyecek, ilaç gibi yardımların ulaşması engellenen Filistin'deki kardeşlerimiz için dua edin." dedi.

Kabe İmamı, İslam dininin, hayatın güzelleşmesi ve gelişmesini sağlayan şeyleri desteklediğini, başkalarına zarar vermeyi, zulmetmeyi yasakladığını, adaleti, güzel ahlakı, anne-babaya hürmet etmeyi ve aile bağlarını korumayı emrettiğini vurguladı.

Muaykıli, aynı zamanda İslam'ın, doğru konuşmayı, hakka riayet etmeyi, emaneti gözetmeyi, sözünü tutmayı, anlaşmalara uymayı emrettiğini dile getirdi.