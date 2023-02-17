Kabe imamından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua

Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe'de okunan cuma hutbesinde depremzedeler için dua eden Şeyh Humeyd, gözyaşlarına boğuldu.

ŞEYH HUMEYD, BİNLERCE MÜSLÜMANIN İŞTİRAK ETTİĞİ DUASINDA ŞÖYLE NİYAZDA BULUNDU:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua etti.