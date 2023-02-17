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Dünya

Kabe imamından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua

Mekke'de Mescid-i Haram'da cuma hutbesi veren Kabe imamlarından Şeyh Salih bin Abdullah el-Humeyd, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gözyaşları içerisinde dua etti.

AA17 Şubat 2023 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Kabe imamından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua
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Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul edilen Kabe'de okunan cuma hutbesinde depremzedeler için dua eden Şeyh Humeyd, gözyaşlarına boğuldu.

ŞEYH HUMEYD, BİNLERCE MÜSLÜMANIN İŞTİRAK ETTİĞİ DUASINDA ŞÖYLE NİYAZDA BULUNDU:

"Allah'ım Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimizin sıkıntısını, musibet ve ızdırabını kaldır. Allah'ım ölenlere rahmet eyle, onlar enkaz altında vefat etti, onları katında şehit olarak kabul et. Allah'ım hasta olanlarına şifa, zayıf olanlara merhamet eyle. Allah'ım aç olanları doyur, yalın ve çıplak olanları giydir. Allah'ım, kendi katından onlara bir veli (koruyucu, sahip) gönder, bize kendi katından bir yardımcı gönder."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yanı sıra birçok İslam ülkesinde cuma namazını eda eden milyonlarca Müslüman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua etti.

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