İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
Dünya

Kabe tekrar ziyarete açıldı

Dünya genelinde hızla artan koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle Kabe'yi ziyarete kapatan Suudi Arabistan yetkilileri dezenfekte işlemi yaparak Kabe'yi tekrar ziyarete açtı.

DHA07 Mart 2020 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:09

Suudi Arabistan’da koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüsün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı” denilmişti. Bugün Kabe tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.

Türkiye'den gururlandıran buluş! Dünyada beş tane var

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı
Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

Çin savaş gemisinden Amerikan gözetim uçağına lazer silahı saldırısı

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın
'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

'Şu ana kadar olacaklar bir şey değil' dedi, sert çıktı: Siz bundan sonra olacaklara bakın

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.