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Dünya

Kabe yeni örtüsüne büründü

Haremeyn İşleri Genel Başkanlığı tarafından her yıl yapıldığı gibi Kabe'nin eski örtüsü çıkarılarak yerine yenisi yerleştirildi.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 05:07 - Güncelleme:
Kabe yeni örtüsüne büründü
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, değiştirme işlemi Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi başkanlığındaki ekip tarafından yapıldı.

Toplam 45 adet parçadan Kabe örtüsü, 850 kilogram saf ipekten kumaş üzerine motif ve hatlar için 120 kilogram altın ve 100 kilogram gümüşten oluşuyor.

Geleneksel olarak Kabe'nin örtüsü her Hicri yılın ilk günü 1 Muharrem'de coşkuyla değiştiriliyor.

Kabe'nin örtüsü, Mekke'deki Kral Abdulaziz Kabe-i Müşerrefe Örtüsü Kompleksi'nde 200 uzman tarafından titizlikle üretiliyor.

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