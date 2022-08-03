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Dünya

Kabe'de önemli değişiklik! Eş zamanlı gerçekleştirildi

Haremeyn İşleri Başkanlığı, umre mevsiminin başlamasıyla eş zamanlı olarak Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırıldığını duyurdu.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:59 - Güncelleme:
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Haremeyn İşleri Başkanlığının sosyal medya hesabında, "Kabe'yi çevreleyen koruyucu bariyerler kaldırılmaya başlandı." ifadesiyle, bariyerleri kaldırma çalışmalarından görseller paylaşıldı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Haremeyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi de yaptığı yazılı açıklamada, "umre mevsiminin başlamasıyla birlikte Kabe'yi çevreleyen bariyerlerin kaldırılmasının onaylandığını" belirtti.

Sudeysi, Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin kaldırılması kararının özellikle umre döneminde Mescid-i Haram'da yaşanan yoğunlukta Müslümanların ibadetlerini yerine getirmesini kolaylaştıracağını ifade etti.

Suudi Arabistan yönetimi, Kabe'nin etrafına bariyerleri ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2020'de koymuştu. Kovid-19 salgınının seyrine göre dönem dönem kaldırılıp yeniden konulan bariyerler, 2022 hac mevsiminde de Kabe'nin çevresinde mevcuttu.

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