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Dünya

Kabe'de Türk hacı adayları ellerini YKS'ye girecek öğrenciler için açtı

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan Türk hacı adayları, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için de dua etti.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 10:10 - Güncelleme:
Kabe'de Türk hacı adayları ellerini YKS'ye girecek öğrenciler için açtı
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Dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzbinlerce Müslüman, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara akın ediyor. İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıktığı Türkiye'den de hacı adayları, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerine gelmeye devam ediyor.

Kafileler halinde kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, kalacakları yerlere yerleştikten sonra beyaz ihramlarıyla Kabe'yi ziyaret ediyor.

Türk hacı adayları burada ettikleri dualarında, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin yanı sıra öğrencileri de unutmadı. Hacı adayları bu hafta sonu gerçekleştirilecek YKS öncesinde öğrenciler için dua etti, başarı dileklerini iletti.

  • Hacı adayları
  • YKS öğrencileri

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