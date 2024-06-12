İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2024 Çarşamba / 6 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kabe'deki en küçük hacı adayı hayatını kaybetti!
Dünya

Kabe'deki en küçük hacı adayı hayatını kaybetti!

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti.

IHA12 Haziran 2024 Çarşamba 12:36 - Güncelleme:
Kabe'deki en küçük hacı adayı hayatını kaybetti!
ABONE OL

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti. Mescid-i Haram'da vefat eden Mısırlı Ramazan, hayatını kaybeden Kabe'nin en küçük misafiri sayıldı. Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından, sosyal medyada meşhur olmuştu.

SICAKLARA DAYANAMADI

Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yayılmasından kısa süre sonra Ramazan'ın vefat haberi geldi. Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.