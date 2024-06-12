Kabe'deki en küçük hacı adayı hayatını kaybetti!

Mukaddes topraklarda hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti. Mescid-i Haram'da vefat eden Mısırlı Ramazan, hayatını kaybeden Kabe'nin en küçük misafiri sayıldı. Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından, sosyal medyada meşhur olmuştu.

SICAKLARA DAYANAMADI



Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede yayılmasından kısa süre sonra Ramazan'ın vefat haberi geldi. Ailesi, hac ibadeti esnasında yüksek sıcaklığa dayanamayan çocuğun Mescid-i Haram'da hayatını kaybettiğini duyurdu.