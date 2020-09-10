Kabil hükümeti ve Taliban'ın barış görüşmeleri tekrar başlıyor

IHA 10 Eylül 2020 Perşembe 21:55 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 21:57

Taliban, Kabil hükümeti ile barış görüşmelerinin Cumartesi günü başlayacağını açıklarken, Kabil hükümet yetkilisi müzakere heyetinin yarın Doha’ya hareket edeceğini dile getirdi.

Kabil hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin Cumartesi günü başlaması bekleniyor. Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, görüşmelerin Cumartesi günü başlayacağını ifade ederken, bir Kabil yetkilisi ise hükümet müzakerecilerinin Taliban ile gerçekleştirilecek barış görüşmeleri için yarın Doha’ya gitmek için ülkeden ayrılması beklendiğini dile getirdi. Kabil hükümeti müzakere heyeti üyesi Hafız Mansur yaptığı açıklamada, “Doha’ya gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği ifade edildi” dedi.

Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal yaptığı açıklamada, “Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani’nin talimatı üzerine Taliban ile doğrudan barış müzakerelerine başlamak için yarın Doha’ya gidecek” dedi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri, ABD desteği ile gerçekleştirilen esir değişimi nedeniyle 6 ay ertelenmişti. Bu süreçte Taliban bin Afgan askerini, Afgan hükümeti ise 5 bin Taliban mensubunu serbest bıraktı.