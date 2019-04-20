Kabil'de bakanlık binasına saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.
- AA
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içerisine girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını söyledi.
Mücahit, saldırganlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti. Görgü tanıkları, saldırganların, binanın ikinci katına girerek rastgele ateş açmaya başladığını aktardı.
Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.