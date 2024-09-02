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Dünya

Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 19:06 - Güncelleme:
Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti
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Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde akşam patlama meydana geldi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, patlamada en az 6 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın intihar saldırısı olduğunu kaydeden Zadran, yaralıların en yakın hastanelere nakledildiğini ve olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bazı medya kuruluşları, patlamanın devlet kurumlarında çalışan personelin iş çıkışı sırasında meydana geldiğini ve 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ, zaman zaman güvenlik güçleri, devlet memurları ve Şii Hazaralar başta olmak üzere sivillere yönelik terör saldırıları düzenliyor.

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