Kabil'de patlama: 15 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 10. Bölgesinde yerel saat 11.40 civarı henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın meydana geldiği bölgede insani yardım kuruluşu Care International Ofisi ile başsavcılık ve bölge polis karakolu bulunduğu öğrenildi. Kabil Polisi Sözcüsü Ferdous Faramarz, patlamanın ardından iki saldırganın binaya girdiğini ifade etti. Polis ve saldırganlar arasındaki çatışma devam ediyor. Ferhad adlı görgü tanığı, patlamanın etkisi ile içinde bulunduğu aracın camlarının kırıldığını ve yaralandıklarını dile getirdi. Bayıldıklarını ifade eden Ferhad, kendine geldikten sonra silahlı 3 kişinin kendilerine geldiğini dile getirdi.

Silahlı kişilerin vurun dediğini kaydeden Ferhad, “Koltukların altına sakladık. Aracın ön camlarından kendimizi dışarıya attık. Hastaneye gittik, şimdi iyiyiz ama aracımız kullanılamaz hale geldi” dedi. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramaz ise saldırının hedefinde bir yardım kurumunun olduğunu belirterek "Afgan özel kuvvetleri ve emniyet güvenlik kuvvetleri bir yardım kurumunda mahsur kalan 150 kişiyi kurtardı. Güvenlik birimleri, bu yardım kurulunu temizledi. Ama operasyon sürüyor”dedi.