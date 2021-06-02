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Dünya

Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 08:54 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 08:55
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İçişleri Bakanlığı sözcüsünün Yardımcısı Hamıd Ruşan, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Sar-i Kariz ve Golai Davahane bölgelerinde peş peşe bombalı saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruşan, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ruşan, saldırılarda sivillerin hedef alındığını ve bu durumun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

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