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Dünya

Kabil'deki bir camide patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide, şiddetli patlama meydana geldi.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 21:46 - Güncelleme:
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Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde akşam namazı sırasında şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini doğruladı.

Patlama nedeniyle ölü ve yaralıların olduğunu aktaran Zadran, kayıplara ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.

Zadran, olay yerine çok sayıda güvenlik ve ilk yardım ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kabil'in en büyük sağlık merkezlerinden olan Emergency Hastanesi, kurumsal Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5'i çocuk 27 hastanın tedavi altına alındığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Al Jazeera ise, olayda yaklaşık 20 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kayıplara ilişkin bilgi vermezken olayı kınadı.

Mücahid, faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetti.

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