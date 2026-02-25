İSTANBUL 11°C / 3°C
  Kabineye Türkiye mezunu Bakan... Kardeş ülkede dikkat çeken atama
Dünya

Kabineye Türkiye mezunu Bakan... Kardeş ülkede dikkat çeken atama

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sağlık Bakanlığı görevine, tıp eğitimini Türkiye'de tamamlayan 44 yaşındaki Damirbek Osmonov'u atadı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 11:48
Kabineye Türkiye mezunu Bakan... Kardeş ülkede dikkat çeken atama
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov'un imzaladığı kararnameyle Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov görevinden alınırken, yerine Osmonov getirildi.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNU

Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikası Bölüm Başkanı Dayırbek Orunbekov, yeni bakanın özgeçmişine ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, Osmonov'un Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunu, uzmanlık eğitimini ise İstanbul'da tamamladığını aktardı.

Osmonov, bu göreve atanmadan önce Bişkek'te özel bir kliniğin başhekimi olarak görev yapıyordu.

Görevden alınan Kanıbek Dosmambetov, 2 Aralık 2025'te bu göreve getirilmişti.

Daha önce Milli Güvenlik Devlet Komitesi Celalabad Bölge Teşkilatı Başkanı olarak görev yapan Dosmambetov'un adı, dün sosyal medyada yayımlanan bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.

Söz konusu kayıtta, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Tarım, Su Kaynakları ve Gıda Sanayisi Bakanı Bakıt Torobayev ile yeğeni eski milletvekili Erkin Torobayev arasında geçen diyaloglarda Dosmambetov'un ismi geçmişti.

Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Caparov, hem Torobayev'i hem de Dosmambetov'u görevden alan kararnameleri imzalamıştı.

