Kabus gibi açıklama: İnsanlık iki dünya savaşı daha görebilir

12 Ekim 2021 Salı 08:47 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 08:47

ABD Ordusu Savaş Koleji'nden (USAWC) Prof. Dr. Robert Farley, Pentagon'a yakınlığıyla bilinen 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı yazıda ABD ile Çin arasındaki ihtilafın üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının çıkmasına yol açabileceğini ifade etti.

Farley, "Washington ve Pekin arasındaki zıtlaşma, büyük bir olasılıkla belirleyici bir çatışma ile son bulmayıp, bir dizi silahlı kampanyaya yol açacak." dedi.

İki süper güç olan ABD ve Çin'in Tayvan için bir savaş başlatabileceğini belirten Farley, ABD kuvvetlerinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu yenmeyi başarsa da bunun Pekin'i adayla birleşme fikrinden vazgeçiremeyeceğini vurguladı.

Farley, "Çin Tayvan kampanyasını kazansa dahi ABD ile arasında olan temel ihtilaflar ortadan kalkmayacak. Asya devletlerinin Çin ordusunun askeri başarısına tepkisini tahmin etmek zor olsa da, böyle bir gelişmeden sonra Vietnam, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin Washington ile daha yakın bir ittifak arayışına gireceği varsayılabilir. Bu da başka bir çatışmanın ön koşullarını ortaya çıkaracak." diye yazdı.

Pasifik Okyanusu'nun batısında çıkabilecek herhangi bir silahlı çatışmanın bir felaket olacağını ve Asya ile Kuzey Amerika arasında gelişen altyapının, finansal ve ticari bağların yok olmasına yol açacağını hatırlatan Farley, insanlığın böyle bir senaryoyu önlemeyi başarabileceğini umduğunu ifade etti.