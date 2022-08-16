Kabusu yaşadılar: Satın aldıkları bavulun içinden dehşet çıktı

Yeni Zelanda'da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan insan kalıntıları çıktı.

Ülkenin South Auckland bölgesinde yaşayan aile, açık arttırmada aldıkları bavullardan çıkanlar karşısında dehşete kapıldı.

Olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi.