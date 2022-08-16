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Dünya

Kabusu yaşadılar: Satın aldıkları bavulun içinden dehşet çıktı

Yeni Zelanda'da aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depoda bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Bir kamyon dolusu malzemelerin arasındaki bavullardan insan kalıntıları çıktı. Olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

IHA16 Ağustos 2022 Salı 14:18 - Güncelleme:
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Yeni Zelanda'da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan insan kalıntıları çıktı.

Ülkenin South Auckland bölgesinde yaşayan aile, açık arttırmada aldıkları bavullardan çıkanlar karşısında dehşete kapıldı.

Olayın ardından polis, katili ya da katilleri bulma çalışmalarına başlarken adli müfettişler de bavullarda kaç kurbanın olduğunu tespit etmek için harekete geçti.

Olayda ailenin yer almadığı üzerinde durulurken, ailenin komşuları da polisin olay yerine intikaline kadar evden kötü kokular geldiğini dile getirdi.

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