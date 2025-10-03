İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6868
  • EURO
    48,909
  • ALTIN
    5172.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kaçak kat sonları oldu! Okul faciasında ölü sayısı artıyor
Dünya

Kaçak kat sonları oldu! Okul faciasında ölü sayısı artıyor

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde kaçak kat çıkılmaya başlanan yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8'e yükseldi.

AA3 Ekim 2025 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Kaçak kat sonları oldu! Okul faciasında ölü sayısı artıyor
ABONE OL

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 105 kadar öğrencinin yaralandığını, 55 öğrenciden halen haber alınamadığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları ağır makinelerle sürerken yetkililer, enkazın altında dünden itibaren yaşam belirtisi tespit edilmediğini, ölü sayısının artmasını öngördüklerini ifade etti.

Yetkililer, iki katlı binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını aktardı.

  • Doğu Cava
  • kaçak kat
  • öğrenci ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.