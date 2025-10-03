Kaçak kat sonları oldu! Okul faciasında ölü sayısı artıyor

Eyaletin Sidoarjo kasabasında izinsiz şekilde iki yeni kat yapılmaya başlanan yatılı okul binasının 29 Eylül'de çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, 8 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 105 kadar öğrencinin yaralandığını, 55 öğrenciden halen haber alınamadığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları ağır makinelerle sürerken yetkililer, enkazın altında dünden itibaren yaşam belirtisi tespit edilmediğini, ölü sayısının artmasını öngördüklerini ifade etti.

Yetkililer, iki katlı binanın, izinsiz şekilde inşasına başlanan iki yeni kat için dökülen betonu taşıyamayarak yıkıldığını aktardı.