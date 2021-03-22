Kaçakçılardan yeni yöntem! Bakın perukların altından neler çıktı

22 Mart 2021 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:50

Hindistan gümrük departmanı, Nisan 2019'dan bu yana ülke genelinde 6.342 olayda 305 milyon doların üzerinde değerde, kaçak altın ele geçirdi.

Gümrük yetkilileri, kaçakçılık yapan havayolu yolcularının eşya ve mal kaçakçılığı yaparken havalimanındaki personeli atlatmak için, yeni yöntemler bulduklarını açıkladı.

Gümrük departmanının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan'ın Chennai havaalanındaki yetkililer, peruklarında ve bağırsaklarında altın kaçırmaya çalışan yedi kişiyi yakaladı.

Yetkililer, bakanlığın son iki gün içinde 25 milyon INR (345.361 $) değerinde 5.5 kilogram altın ele geçirdiğini de belirtti.

Chennai Gümrük yetkililerinin, FZ8515 Fly Dubai uçağıyla gelen Magroob Akbarali (39) ve Zubair Hassan Rafiyutheen (26) adındaki 2 yolcuyu, saçları şüpheli göründüğü için durdurduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "İncelemede peruk taktıkları ve kısmen saçlarda farklı tonlar olduğu fark edildi. 698 gram ağırlığında paketlerin, perukların altına gizlenmiş olduğu tespit edildi. Bu paketten 595 gram altın çıktı." denildi.

Aynı uçakla gelen bir diğer yolcu Balu Ganesan'ın bağırsaklarında, 622 gram ağırlığında üç paket altın tespit edildi. Yetkililer ayrıca Cuma günü, EK 542 ve G9471 seferi ile Dubai ve Sharjah'tan gelen Syed Ahamedulla, Santhosh Selvam ve Abdullah adındaki 3 yolcunun da benzer yöntemlerle altın kaçakçılığı yaptığını belirtti.

Açıklamada, "İncelemede peruk taktıkları tespit edildi. Peruklarının altına gizlenmiş 2.410 gram ağırlığında üç altın paketi bulundu. Altına, Gümrük Kanunu uyarınca el konuldu. Üçü şahıs da tutuklandı." ifadeleri kullanıldı. Cumartesi günü, 24 yaşındaki Anbazhagan adlı yolcu da, çorapları ve iç çamaşırında 1.500 gram ağırlığında dört paket altınla yakalandı.

