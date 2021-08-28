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Dünya

Kaçırılan 32 lise öğrencisi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 5 Temmuz'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 32'si serbest bırakıldı.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:30 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 01:31
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Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Kaduna Başkanı John Hayab, yaptığı açıklamada, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'nde kaçırılan öğrencilerden 32'sinin serbest bırakıldığını belirtti.

Öğrencilerin nasıl kurtarıldığına dair ayrıntı vermeyen Hayab, öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Hayab, silahlı kişilerin ellerinde hala 31 öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından 60 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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