Kaddafi'nin Lübnan'daki tutuklu oğluyla ilgili yeni gelişme

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Halime İbrahim başkanlığında resmi bir komitenin kurulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Vekili Ömer Keti ve diğer kurumdan üyelerin söz konusu komitede üye olarak yer aldığına işaret edilen açıklamada, komitenin Libya vatandaşı Kaddafi'ye insani koşulların sağlanması için Lübnan makamlarıyla iletişim kuracağı aktarıldı.

Komitenin aynı zamanda Lübnan makamlarının Kaddafi'nin yargılama sürecinde adil ve şeffaf olmalarını sağlaması için uluslararası örgütlerle koordineli hareket edeceğine vurgu yapılan açıklamada, komitenin ayrıca Kaddafi'nin sağlık durumu ve tutulduğu koşulları da takip edeceği ifade edildi.

Açıklamada, kurulan komitenin Lübnan'da Kaddafi'yi savunma görevini üstlenecek heyeti oluşturacağı bilgisine de yer verildi.

KADDAFİ AÇLIK GREVİNE BAŞLADI



Libya'nın Şam Büyükelçisi Muhammed Şaban, 3 Haziran'da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hannibal Kaddafi'nin açlık grevine başladığını belirtmişti.

Kaddafi'nin Lübnan yargısına sevk edilmediğini savunan Şaban, "Libya vatandaşı Kaddafi'nin başına geleceklerden Emel Hareketi milislerini sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

KADDAFİ 2015'TEN BERİ LÜBNAN'DA TUTUKLU



Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'den dönerken Lübnan'ın Beka Vadisi'nde silahlı gruplar tarafından kaçırıldı ve sonra serbest bırakıldı.

Libya'da 1978'de kaybolan Şii İmam Sadr'ın akıbetini araştıran Lübnanlı yetkili makamlar, olayla ilgili bilgi sahibi olduğunu düşünerek Hannibal'i tutukladı ve Beyrut'ta sorguladı.

Sadr'ın ortadan kaybolduğu 1978 yılında henüz üç yaşında olan Hannibal, Lübnanlı yetkililer tarafından Sadr olayının netleşmesi konusunda potansiyel bir anahtar olarak görülmeye devam ediliyor ve halen Lübnan'da hapishanede tutuluyor.

Hannibal Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin karısı Safiye, oğlu Muhammed ve kızı Ayşe gibi Kaddafi ailesinin devrim sırasında komşu ülke Cezayir'e kaçmayı başaran isimlerinden birisi.

20 Eylül 1975 doğumlu Hannibal Kaddafi, Kuzey Lübnan'daki Sebal köyünden fotomodel Elin Sekaf isimli bir Lübnanlı Hristiyan ile evli. Bir erkek ve kız çocuk sahibi çiftin evliliği, Kaddafi yönetiminin "Arap Baharı" ile sona erdirilmesine kadar gizli kalmıştı.