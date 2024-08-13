KADEM, Türk Kızılayın Gazze'deki aşevi için bağışta bulundu

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, nüfusun yarısını oluşturan 1 milyonu aşkın insanın kıtlığın eşiğinde hayatta kalmak için çabaladığı bölgede tüm imkansızlıklara rağmen Gazze'nin Deyr Belah kentinde aşevi faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

Ekimden bu yana yaklaşık 2 milyon öğün yemeği bağışçılarının desteğiyle Gazzelilere ulaştıran Kızılay'a, KADEM de destek verdi.

KADEM'in katkısıyla Gazze'deki aşevinden 76 gün boyunca günde 15 bin öğünlük sıcak yemek ulaştırılacak. İşbirliğiyle 1 milyon 140 bin öğün sıcak yemek dağıtılması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze'de savaş ve çatışmanın yarattığı zorluklara ek olarak aylardır felaket düzeyinde açlık yaşandığını, Gazze'deki çatışma mağdurlarına destek olmak için de ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

KADEM ile işbirliği yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Aşevi odaklı işbirliğimiz, Gazze halkına sıcak bir yemek ulaştırmanın ötesinde, onların yalnız olmadıklarını hissettirmek adına atılmış anlamlı bir adımdır. Bu destekler, aynı zamanda insanlığın ve dayanışmanın gücünü hatırlatıyor. KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ve Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'na bu anlamlı kampanyayı başlattıkları ve yürüttükleri için teşekkür ediyoruz."