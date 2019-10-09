Kadınlar ilk uzay yürüyüşüne hazır

Uzay yürüyüşüne katılması beklenen Anne C. McClain için uygun kıyafet bulunamamıştı, yerine büyük boy kıyafet giyen astronot Nick Hague görevi üstlenmişti. NASA sadece kadın astronotlardan oluşan uzay yürüyüşünün tamamen bir tesadüf olduğunu ileri sürmüştü. Yapılan çıklamada “Tümü kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü için ne daha önce ne de şimdi özel çaba gösterildi” denildi.