Kadınlar ilk uzay yürüyüşüne hazır
NASA, uzay yürüyüşlerine ilk kez “tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin” katılacağını duyurdu. 21 Ekim’de kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan çıkıp bazı ekipmanların tadilatını yapacak.
Uzay yürüyüşüne katılması beklenen Anne C. McClain için uygun kıyafet bulunamamıştı, yerine büyük boy kıyafet giyen astronot Nick Hague görevi üstlenmişti. NASA sadece kadın astronotlardan oluşan uzay yürüyüşünün tamamen bir tesadüf olduğunu ileri sürmüştü. Yapılan çıklamada “Tümü kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü için ne daha önce ne de şimdi özel çaba gösterildi” denildi.
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