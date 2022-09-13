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Dünya

Kadirov'dan Balakleya ve İzyum'dan çekilen Rus ordusuna tepki

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Balakleya ve İzyum'dan çekilmesinin arından Rus ordusunu eleştirerek, “Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık” dedi.

IHA13 Eylül 2022 Salı 12:10 - Güncelleme:
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Rusya'ya bağlı Çeçenistan Özerk Yönetimi Lideri Ramazan Kadirov, Rus ordusunun Ukrayna'nın Balakleya ve İzyum'dan çekilmesinin ardından açıklamada bulundu. Kadirov yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçek durumdan tam olarak haberdar olmadığını" söyledi. Kadirov açıklamasının devamında Rus ordusunu eleştirerek, "Savunma Bakanlığı'nda çalışmıyorum ve stratejist değilim. Ancak buradaki hataları görebiliyorum. Hata yaptıkları çok açık. Umarım kısa sürede gerekli sonuçları çıkarabilirler. Özel askeri operasyonla ilgili bugün veya yarın değişiklik yapılmazsa, Kremlin'e sahadaki durumu açıklamak zorunda kalacağım" dedi.

Ayrıca Kadirov açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna topraklarından çekilmesinin Kremlin'e ciddi yansımaları olabileceğini belirterek, "Hata yaptılar. Gerekli sonuçları çıkaracaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • Kadirov
  • Çeçenistan lideri
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