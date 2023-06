Kadirov'dan Wagner'e karşı Putin'e destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna savaşında verdiği destekle öne çıkan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Wagner krizine dair açıklamalarda bulundu. Putin'i desteklediklerini ve her koşulda Putin'in yanında olduklarını belirten Kadirov, "Onların (Wagner'in) yaptığı Rus ordusuna karşı uyarı değil, bu devlete meydan okumadır. Halkın seçtiği yüce başkomutanımız var. Tüm durumu ayrıntısına kadar biliyor. Her bir strateji uzmanı ve üstelik iş insanından çok daha iyi biliyor. Sahadaki komutanları kendisi arıyor ve bizzat özel askeri harekatın gidişatını tam kontrol ediyor. Büyük Başkomutanımız tüm kararlarını ölçerek tüm titizlikle alıyor. Her birimiz haritanın sadece bir kısmı görürken, o tümünü birden görüyor. Vladimir Putin bugünkü halka seslenişinde çok doğru konuştu. Bu bir silahlı isyan. Bu tür eylemler hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Vladimir Putin'in her bir kelimesine tam destek veriyorum" dedi.

"ÇEÇEN KUVVETLERİ KRİZ BÖLGELERİNE GİDİYOR"

Prigojin'in çıkışını ve Moskova'ya ilerleme kararını "hainlik" olarak nitelendiren Kadirov, "Batı'daki düşmanlarımız bu durumdan nasıl yararlanıyor görüyorsunuz. Vatandaşlarımızı korkutan, istikrarsızlık oluşma riskini veren bunca sahte haber, bunca yalan ve bunca yanlış çağrılar. Bunlar, Prigojin'in hain eyleminin beklenen sonuçları" ifadelerini kullandı. Çeçen kuvvetlerinin kriz bölgelerine ilerlediğini ve Prigojin'in savaşçılarına karşı eyleme geçeceğini de duyuran Kadirov, "Çeçen ordusu ve Rus muhafız birimleri, şimdiden gerilim bölgelerine gönderildiler. Rusya'nın birliğini ve devleti koruyacaklar" şeklinde konuştu. Kadirov, "Anavatanımızın vatanseverleri olan savaşçılara sesleniyorum. Provokasyonlara teslim olmayın. Size hangi hedefler verilirse verilsin, size hangi sözler verilirse verilsin, devletimizin güvenliği ve Rus halkı, şu anda en önemli şeydir. İsyan bastırılmalı ve bu sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN PUTİN'E ÇAĞRI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Rusya lideri Putin'e destek çağrısında bulunarak, "Bölünme, felakete giden bir yol olduğu için yapılması gereken en önemli şey Rusya Devlet Başkanı, Başkomutan Vladimir Putin'in etrafında toplanmaktır." dedi.