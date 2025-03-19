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Dünya

Kafkaslarda yeni dönem! Paşinyan 'hazırım' diyerek duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ifade etti.

IHA19 Mart 2025 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Kafkaslarda yeni dönem! Paşinyan 'hazırım' diyerek duyurdu
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması taslağı kabul edildi ve imzalanmayı bekliyor. Kabul edilen tasarının altına imzamı atmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ANLAŞMASI METNİNİN TÜM MADDELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 13 Mart'ta düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı açıklamada, Ermenistan'la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını ve müzakere sürecinin tamamlandığını duyurmuştu. Bayramov, "Metnin üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Bir sonraki aşamada Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu, anlaşmanın imzalanması için değişmeyecek bir şarttır. Ayrıca Minsk Grubu ve kalıntılarının tasfiye edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanacağı tarih ve yer konusunda görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtilmişti.

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