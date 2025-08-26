İSTANBUL 28°C / 20°C
ABD'de gerçekleştirilen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Başkan Donald Trump'ın katıldığı barış zirvesinin yankıları sürüyor. Washington'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin barış sürecine olumlu katkı sağladığını ifade etti.

AA26 Ağustos 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington ziyaretine dair Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu her zaman uluslararası platformlarda desteklediğini hatırlatan Bayramov, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde Türkiye ile yürütülen koordineli ve eş zamanlı adımlar barışa katkı sağladı." dedi.

"KALICI BARIŞ YOLUNDA BİRLİKTE İLERLİYORUZ"

Bayramov, Türkiye'nin aktif yaklaşımının bölgesel istikrarın temininde kritik rol oynadığına dikkati çekerek, "Biz de atılan adımlar konusunda Türkiye tarafını düzenli olarak bilgilendiriyor ve kalıcı barış yolunda birlikte ilerliyoruz." diye konuştu.

