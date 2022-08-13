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Dünya

‘Kahin Simpsonlar'ın sırrı açıklanacak

Simpsonlar dizisi geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak. Yapımcı, 2023'te yayınlanacak 34. sezonda, gelecekte yaşanacak olayları nasıl tahmin ettiklerine ilişkin bir bölüm olacağını duyurdu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 08:31 - Güncelleme:
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Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle dikkat çeken Simpsonlar dizisi, yapımcılarından birinin açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Yapımcı, 2023'te yayınlanacak 34. sezonda, gelecekte yaşanacak olayları nasıl tahmin ettiklerine ilişkin bir bölüm olacağını duyurdu.

33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.

Deadline'a verdiği röportajda yapımcı Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.

Selman, "Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.

Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve koronavirüs salgının yer alıyor.

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