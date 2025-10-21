İSTANBUL 21°C / 12°C
Dünya

Kahire-Tel Aviv hattında kritik Gazze zirvesi

Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, sabah saatlerinde İsrail'e giderek Başbakan Netanyahu ve üst düzey yetkililerle Gazze konusunda anlaşma arayışlarını masaya yatırdı.

21 Ekim 2025 Salı 13:53
Kahire-Tel Aviv hattında kritik Gazze zirvesi
Sabah saatlerinde İsrail'e gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Başbakan Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle Gazze anlaşmasını görüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan planın ikinci aşamasına geçiş ele alındı.

Netanyahu ile Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi ele alan Reşad, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer İsrailli üst düzey yetkililerle de görüştü.

Mısır'ın "Extra News" haber kanalı, Reşad'ın Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geleceğini kaydetti.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve Witkoff dün, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bugün İsrail'e gelmişti.

ABD'li yetkililerin, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçişi görüşecekleri bildirilmişti.

  • Mısır İstihbarat Başkanı
  • Gazze
  • Netanyahu

