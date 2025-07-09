İSTANBUL 37°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0396
  • EURO
    46,9515
  • ALTIN
    4261.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kahire'de Gazze diplomasisi: İsrail, istikrar ve güvenliği olumsuz etkiliyor
Dünya

Kahire'de Gazze diplomasisi: İsrail, istikrar ve güvenliği olumsuz etkiliyor

Kahire yönetimi, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve savaş sonrası yaraların sarılması için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Amerikan Yahudi Komitesi yetkilisiyle yaptığı görüşmede önemli mesajlar verdi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
Kahire'de Gazze diplomasisi: İsrail, istikrar ve güvenliği olumsuz etkiliyor
ABONE OL

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahire'ye gelen Isaacson, Abdulati tarafından kabul edildi.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak çıkarlar konusunda işbirliği imkanlarının da ele alındığı görüşmede, ayrıca Gazze Şeridi'nde ateşkes imkanları masaya yatırıldı.

Görüşmede Abdulati, ülkesinin Gazze'de ateşkese ilişkin gösterdiği çabalardan söz ederken, bunun sürdürülebilir olmasının garantisi ve insani yardımların yeniden başlatılması gibi konuları dile getirdi.

Mısır'ın savaş sonrasında yapmak istediklerine ilişkin Abdulati, "Mısır'ın ateşkesin hemen ardından Gazze'nin yeniden imarı ve yaralarının sarılması için uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapmak istediğini" kaydetti.

Ayrıca Abdulati görüşmede, ülkesinin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya yönelik İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıları tümüyle reddettiğini ve bu yapılanların bölgede İsrail'e yönelik nefret duygularını kabarttığını ve bölgenin istikrar ve güvenliğine olumsuz etki ettiğini vurguladı.

Abdulati, bölgenin geleceği ve istikrarına yönelik İsrail saldırılarının devam etmesinin sonuçları konusunda uyardı.

Filistin davasının sürdürülebilir ve adil bir çözümünün zorunlu olduğunu kaydeden Abdulati, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret etti.

Açıklamaya göre, Isaacson ise görüşmede Orta Doğu'da istikrar ve güveni destekleyen ve ateşkese ulaşılması için gösterdiği yapıcı çabalardan dolayı Mısır'dan övgüyle söz etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.