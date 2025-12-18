İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2025 Perşembe / 28 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7352
  • EURO
    50,228
  • ALTIN
    5951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kahire'de Sudan zirvesi: İnsani krize karşı ortak duruş
Dünya

Kahire'de Sudan zirvesi: İnsani krize karşı ortak duruş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan halkına yönelik destek ve insani yardım çabalarının artırılması, sivillere karşı işlenen suçların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi konusunda görüş birliğine vardı.

AA18 Aralık 2025 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
Kahire'de Sudan zirvesi: İnsani krize karşı ortak duruş
ABONE OL

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, bugün başkent Kahire'ye gelen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan'ı kabul etti.

Sudan'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede her iki taraf da, devam eden çatışmanın sonucu olarak Sudan halkının karşı karşıya kaldığı ağır insani koşulların gölgesinde Sudan halkına destek ve yardım sağlama çabalarını yoğunlaştırmanın önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, Sudan halkına karşı işlenen suçların durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Sudan'ın birliğini, egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını desteklediğini belirterek, Mısır'ın bu bağlamda mümkün olan her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi.

Burhan da Mısır'ın Sudan'a verdiği sürekli desteği ve Sudan'daki mevcut krizi sona erdirmeye yönelik çabaları takdirle karşıladığını dile getirerek, bunun iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti.

- Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.