Mısır'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin himayesinde, 23-24 Ekim tarihlerinde Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar ve siyasi güçler ortak bir bildiri yayımladı.



Ortak bildiride, Gazze Şeridi'nin yönetiminin Gazze halkından bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin komitesine devredilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



Söz konusu komitenin kardeş Arap ülkeler ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde, şeffaflık ve ulusal hesap verebilirlik temelinde Gazze'deki günlük yaşamı ve temel hizmetleri yönetmekten sorumlu olacağı belirtildi.



Ayrıca Gazze'nin yeniden inşasının finansmanını ve hayata geçirilmesini denetlemek üzere uluslararası bir komite kurulacağı kaydedilen bildiride, Filistin siyasi sisteminin birliği ve ulusal karar alma süreçlerinin bağımsızlığına vurgu yapıldı.



Bildiride toplantının, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen ve Gazze'ye İsrail saldırılarının sonlandırılması ile insani ve siyasi sonuçlarının ele alınmasına yönelik çabaların devamı niteliğinde düzenlendiği ifade edildi.



Filistinli gruplar, "Gazze halkının çektiği acıların sona erdirilmesi ve daha iyi bir gelecek sağlanması için tüm çabaların sürdürülmesi gerektiğini" vurguladı.



Bildiride, Arap, İslam ve uluslararası çevrelerin, özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı durdurma yönündeki girişimlerine teşekkür edildi.



Filistin davasının mevcut aşamasının "ulusal birliğe dayalı ortak bir siyasi vizyon" gerektirdiği ifade edilen bildiride, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki her türlü ilhak ve zorla yerinden etme girişimlerinin reddedildiği kaydedildi.



İsrail Meclisinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenlik ilanına yönelik yasa tasarısını ön onaydan geçirmesi "Filistin kimliğine yönelik ciddi bir saldırı" olarak nitelendirildi ve Trump'ın bu süreci durdurma kararına övgüde bulunuldu.



Bildiride, ulusal birliğin İsrail'in saldırgan politikalarına karşı en etkili yanıt olduğu belirtilerek, tüm taraflara birliği sağlamak için gerekli adımları atma çağrısı yapıldı.



ORTAK BİLDİRİDE ÖNE ÇIKAN KARARLAR

Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar ve siyasi güçler tarafından yayımlanan ortak bildiride şu kararlar öne çıktı:



Ateşkesin uygulanmasının sürdürülmesi ve işgal güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi. Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması, tüm geçiş kapılarının "özellikle Refah Sınır Kapısı'nın" açılması, insani ve sağlık yardımlarının girişinin sağlanması ve kapsamlı bir yeniden imar sürecinin başlatılması.

Gazze Şeridi'nin yönetiminin, Gazze halkından bağımsız "teknokratlardan" oluşacak geçici bir Filistin komitesine devredilmesi.

Komite, Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde temel hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olacak. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmek ve uygulamak için uluslararası bir komite kurulacak.

Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması. Ateşkesin denetlenmesi amacıyla oluşturulacak geçici BM güçlerine ilişkin kararın çıkarılması çağrısında bulunuldu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik işkence ve ihlallerin son bulması, İsrail'in uluslararası hukuk ve sözleşmelere uyması talep edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tüm ulusal bileşenleri kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve ulusal strateji oluşturulması amacıyla tüm Filistinli grupların katılacağı acil bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

KATILIMCILARDAN FİLİSTİN DEVLETİ KONUSUNDA "KARARLILIK" VURGUSU

Öte yandan bildirinin sonunda, "zamanın kanla ölçüldüğü bir dönemde, bu toplantının Filistin halkının yaşam, onur ve özgürlük hakkını savunma yolunda gerçek bir dönüm noktası olması gerektiği" vurgulandı.

Katılımcılar, Filistin davasını, gelecek nesillerin haklarını ve bağımsız devlet hedefini koruma kararlılıklarını yineledi.