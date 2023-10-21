Kahire'deki Gazze zirvesinde dünyaya çağrı: Tek çözüm, iki devletli çözüm

İsrail'in Gazze'ye yönelik arttırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır'ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor.

Başkent Kahire'de yapılan zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Hakan Fidan temsil ediyor.

Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra Dışişleri Bakanlarının da hazır bulunduğu zirvede Gazze'deki gelişmeler, Filistin davasının geleceği ve barış sürecinin ele alınıyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ev sahipliğindeki zirvede Ürdün, Filistin, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs liderleri de katılıyor.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ: REFAH SINIR KAPISI'NI BİR AN İÇİN BİLE KAPATMADIK AMA...

Zirveye ev sahipliği yapan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bu sabah açılan Refah Sınır Kapısı'na değinerek, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanı vahşete atıf yapan ve Batı'yı ikiyüzlü davranmakla suçlayan Sisi, "Yüzyıllarca inşa ettiğimiz medeniyetin değerleri nerede? Çifte standart olmadan masum insanlar arasındaki eşitlik nerede?" diye sordu.

"Mısır, barışçıl sivillerin hedef alınmasını ve öldürülmesini açık ve net bir şekilde kınıyor" diye devam eden Sisi, toplu cezalandırmanın yanlışlığına dikkati çekti.

FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS: TOPRAKLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, "Gazze'deki sivillere yönelik İsrail saldırısıyla karşı karşıyayız. Adaletin olmayışı ve Filistinlilerin haklarının ihlali nedeniyle şiddet döngüsü sürekli yenileniyor. Mevcut krizi, iki devletli çözümü uygulayarak ve işgali net bir takvim çerçevesinde sona erdirerek aşabiliriz. Topraklarımızı terk etmeyeceğiz." diye konuştu.

KRAL 2. ABDULLAH: GAZZE'NİN ARALIKSIZ BOMBALANMASI ACIMASIZDIR

Zirve kapsamında konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Gazze'nin aralıksız bombalanması acımasızdır. Kuşatılmış ve çaresiz bir halkın toplu olarak cezalandırılması, yerlerinde edilmesi; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve savaş suçudur." dedi.

BM GENEL SEKRETERİ: KORKUNÇ KABUS SONA ERMELİ

Korkunç kabusun sona ermesi gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres de, 'Filistinlilerin ihtiyaçları meşru ve çok. Bu trajik olayların geniş bağlamında 56 yıllık bir işgal var. Hamas'ın saldırısı meşru görülemez ancak Filistinli sivillerin toplu cezalandırılması da meşru görülemez. Büyük bir insani yardım gerekli Gazze';ye. İnsani bir ateşkesin hemen sağlanması için çağrıda bulunuyorum. Gerçek bir barışın tek çözümü var iki devletli bir çözüm' dedi.