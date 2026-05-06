6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
  Kahire'den kritik anlaşma: Petrol açığını o ülke kapatacak
Kahire'den kritik anlaşma: Petrol açığını o ülke kapatacak

Enerji krizinin etkilerini hafifletmek isteyen Mısır, iç piyasa ihtiyacını karşılamak üzere Cezayir ile ham petrol tedariki için mutabakat zaptı imzaladı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır ile Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach arasında bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi.

Mutabakat zaptının Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ve Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab'ın katıldığı törenle imzalandığı aktarılan açıklamada, bu anlaşmayla Mısır'ın iç piyasasındaki ihtiyaçların temini için Cezayir'den ham petrol ithal edileceğine işaret edildi.

Cezayir Enerji ve Madenler Bakanlığı açıklamasında da bu anlaşmanın, ham petrol ve petrol ürünleri pazarlama sözleşmeleriyle ilgili görüşmeler bağlamında gerçekleştiğine işaret edildi.

Kahire yönetimi, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşla baş gösteren enerji krizinden sonra akaryakıt ithalatını birden çok ülkeden sağlamaya yöneldi.

