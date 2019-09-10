Kahraman kaptan 20 yılla yargılanıyor
Akdeniz’de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan mültecileri kurtaran Pia Klemp isimli Alman biyolog ve gemi kaptanı, 20 yıllık hapis tehlikesiyle karşı karşıya.
Basler Zeitung adlı gazeteye konuşan Klemp, yasa dışı göçmen taşıdığı gerekçesiyle İtalya tarafından açılan dava sonucunda hakkında 20 yıl hapis istendiğini ifade etti. Klemp, “Benim yargılanmamdan daha kötüsü, göçmenleri kurtarmanın suç haline gelecek olması” ifadelerini kullandı. Haberde 35 yaşındaki Klemp için 60 binden fazla kişinin imza topladığı kaydedildi. İtalya tarafından 2 yıldır soruşturma geçiren Klemp, binden fazla göçmeni boğulmaktan kurtarmıştı. İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini Akdeniz’de kurtarılan ve İtalya limanlarına getirilen göçmenler için sivil toplum örgütlerini para cezasına çarptırmak isteyerek, göçmen karşıtlığını dile getirmişti.
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