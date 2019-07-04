Kahraman kaptan serbest 

Libya’dan yola çıkan 53 göçmeni kurtardıktan sonra 2 hafta boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamayan ve Sea-Watch 3 gemisini izinsiz bir şekilde İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştırdığı gerekçesiyle tutuklanan kaptan Carola Rackete özgürlüğüne kavuştu.

HAYAT KURTARDI

Limana yanaşmasını engellemeye çalışan bir polis teknesini sıkıştırdığı için “savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Rackete, beraat etti. İtalyan basınındaki haberlere göre davaya bakan ön duruşma hakimi, Rackete’nin “hayat kurtarma görevini yerine getirebilmek” adına kamu görevlisine direndiğine ve bunun suç sayılamayacağına hükmetti.