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Kahraman kaptan serbest 

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaşmasının ardından Cumartesi günü gözaltına alınan Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Libya’dan yola çıkan 53 göçmeni kurtardıktan sonra 2 hafta boyunca güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamayan ve Sea-Watch 3 gemisini izinsiz bir şekilde İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştırdığı gerekçesiyle tutuklanan kaptan Carola Rackete özgürlüğüne kavuştu. 

HAYAT KURTARDI

Limana yanaşmasını engellemeye çalışan bir polis teknesini sıkıştırdığı için “savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Rackete, beraat etti. İtalyan basınındaki haberlere göre davaya bakan ön duruşma hakimi, Rackete’nin “hayat kurtarma görevini yerine getirebilmek” adına kamu görevlisine direndiğine ve bunun suç sayılamayacağına hükmetti. 

SINIR DIŞI EDiLECEK 

Ülkesinin limanlarını göçmenlere kapama politikası yürüten ve günlerdir Rackete’ye karşı sert eleştirilerde bulunan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mahkeme kararına tepki gösterdi. Twitter’dan açıklama yapan Salvini, “Siyaset yapmak isteyen hakim cübbesini çıkarıp seçimlere girsin” dedi. Rackete’yi ‘suçlu kaptan’ diye niteleyen Salvini, “Ulusal güvenliğimizi tehdit eden suçlu kaptanı ülkesine geri yolluyoruz. Almanya’sına dönecek” ifadelerini kullandı. 

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