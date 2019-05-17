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Kahramanlıktan seri katilliğe!

Olağanüstü vakalarda hayat kurtaran Fransız doktor Frederic Pechier’nin 50 hastayı önce zehirleyip sonra müdahale ettiği ortaya çıktı.

  • STAR
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FRANSA’DA daha önce 7 kisiyi zehirlemekle suçlanan anestezi uzmanı Frederic Pechier, 50 kisiyi daha zehirledigi iddiasıyla gözaltına alındı.

Pechier, hastalara ölümcül dozda potasyum vererek oluşan kalp krizine dogru teşhisle müdahale ederek kahraman olmaya çalışmakla suçlandı.

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Yaşları 37 ile 53 arasında değişen 7 hastanın 2008 ile 2017 yılları arasında zehirlendiği iddiasıyla açılan davada Pechier’nin daha önce görev yaptığı hastanelerde 50 kişinin daha potasyum zehirlenmesine maruz kaldığı ortaya çıkarken, toplam 4 kisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Pechier’in gözaltına alınmasının mezarlardan elde edilen delillerin bir sonucu olduğunu açıklanırken, mağdur avukatları anesteziste ‘seri katil’ suçlaması yöneltti. 

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